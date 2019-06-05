Торты и конфеты без вреда для фигуры: тренд на полезные сладости в Украине

Кто сказал, что сладкое – неполезно? Сложно представить, но конфеты Юлии Приваловой не содержат сахара или консервантов, а в печенье ни грамма муки или глютина. Ее страсть к лакомству и полезному вдохновила на уникальный ассортимент.

Девушка активно продвигает тренд на полезные сладости по всей Украине. Но перед этим Юлия объездила полмира, прослушала десятки международных гуру по здоровому питанию. Проверила рецепты на себе. И два года назад основала бренд. Теперь производит даже шоколадные конфеты. Все вручную. Самые популярные с соленой карамелью и полезные сникерсы.

– Чем мы заменяем сахар? Мы заменяем его на сухофрукты – это финики, курага, чернослив и тому подобное. Сироп топинамбура – в качестве подсластителя, если нужен сладкий вкус, – отмечает Юлия Привалова.

Кондитеры изготавливают лакомство на основе низкоуглеводной кетогенной диеты. Главная особенность – максимум жиров, но минимум углеводов. После такого десерта не нужно сразу бежать в тренажерный зал или чувствовать вину за порцию вкусного. Сладости из натуральных компонентов в разумных пределах не вредят ни фигуре, ни самочувствию.

Средняя цена за упаковку сладостей – 300 грн. За день таких конфет продают минимум полторы тысячи.

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Моду на полезные сладости подхватили и Дарья и Олег Пасько. Пара создала так называемые живые десерты. В семье уважают вегетарианство. Поэтому продукцию не выпекают и не добавляют коровьего молока, муки или химических красителей. Но кусочек вкусностей утолит голод.

В состав десертов могут входить орехи, ягоды и т. В меню еще и веганское мороженое. Ингредиенты просты – замороженный банан, малина и кокосовое молоко. И конечно же ни щепотки сахара. Съесть стоит сразу после приготовления. Стоимость порции – 60 грн.

Сейчас украинцы только продвигают тренд на здоровую пищу, но все больше тех, для кого не только вкусный, но и полезный тортик или конфета это уже не мода, а стиль жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасны заменители сахара.

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