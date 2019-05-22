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Toyota Corolla 12-го поколения: модификации, характеристики и цена

Японская Toyota начала продажи своей самой популярной модели на планете – 12-го поколения Corolla. Авто 2019 года будет доступно в пяти модификациях, в том числе и гибридная версия.

Благодаря новой платформе, Corolla стала более динамичной, а внешний вид изменила увеличенная решетка радиатора.

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Под капотом хэтчбека – бензиновый турбодвигатель объемом 1 и 2 литра мощностью 112 лошадиных сил. А вот седан получит более мощный мотор на 1 и 6 литров и 130 лошадей.

Гибридные силовые установки будут состоять из бензинового и электродвигателей. Самая мощная – будет выдавать 285 конских сил и разгон до сотни менее чем за 8 секунд.

Цена новой Toyota Corolla в кузове седан стартует от $20 тыс.

К слову, Smart выпустил последнюю коллекционную серию машин на бензине.

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