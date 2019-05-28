Трагедия на Грибовицкой свалке: почему виновные до сих пор не наказаны

Проходит три года как на Грибовицкой свалке, на Львовщине произошел большой пожар. Во время тушения произошел сдвиг: тонны мусора похоронили под собой трех спасателей и работника коммунального предприятия, чье тело не нашли до сих пор.

После этого по решению суда свалку закрыли. Однако виновных в страшной трагедии до сих пор не наказали. Чиновники давали больше десятка обещаний, что вопрос мусорной проблемы в области решат раз и навсегда. Но через три года после Грибовичской трагедии, так и не начали строительство завода, а сам злосчастный полигон все еще не рекультивировали.

За смерти четырех человек на скамье подсудимых оказались экс-директор коммунального предприятия Збиранка, которое следило за свалкой, его заместитель и начальник мусорного полигона. Их обвиняют в служебной халатности. Еще один обвиняемый – Юрий Голец, который возглавлял жилищно-коммунальное управление города. Но пока процесс затягивается.

Смотрите: Превратили выбоины в клумбы: как в Луцке люди борются с ямами на дорогах

Городские чиновники берутся отчитываться: Львов комплексно решает вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами и системно движется в направлении рекультивации Грибовицкого полигона. За два года, говорят, в городе построят первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс по европейской технологии переработки отходов, рекультивируют старый полигон и внедрят новую систему обращения с отходами. Однако почему тянули три года, объяснить не могут.

Напомним, 30 мая 2016 года, на Грибовичской свалке во время тушения пожара произошло смещение мусора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.