Трагедия на Грибовицкой свалке: почему виновные до сих пор не наказаны
Проходит три года как на Грибовицкой свалке, на Львовщине произошел большой пожар. Во время тушения произошел сдвиг: тонны мусора похоронили под собой трех спасателей и работника коммунального предприятия, чье тело не нашли до сих пор.
После этого по решению суда свалку закрыли. Однако виновных в страшной трагедии до сих пор не наказали. Чиновники давали больше десятка обещаний, что вопрос мусорной проблемы в области решат раз и навсегда. Но через три года после Грибовичской трагедии, так и не начали строительство завода, а сам злосчастный полигон все еще не рекультивировали.
За смерти четырех человек на скамье подсудимых оказались экс-директор коммунального предприятия Збиранка, которое следило за свалкой, его заместитель и начальник мусорного полигона. Их обвиняют в служебной халатности. Еще один обвиняемый – Юрий Голец, который возглавлял жилищно-коммунальное управление города. Но пока процесс затягивается.
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Городские чиновники берутся отчитываться: Львов комплексно решает вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами и системно движется в направлении рекультивации Грибовицкого полигона. За два года, говорят, в городе построят первый в Украине современный мусороперерабатывающий комплекс по европейской технологии переработки отходов, рекультивируют старый полигон и внедрят новую систему обращения с отходами. Однако почему тянули три года, объяснить не могут.
Напомним, 30 мая 2016 года, на Грибовичской свалке во время тушения пожара произошло смещение мусора.