Трагедия в Бабьем Яру: что символизирует инсталляция и кто был на церемонии открытия

Сегодня (29 сентября) трагическая дата — 79-я годовщина трагедии в Бабьем Яру. В 1941 году 29 и 30 сентября нацисты убили там 34 тыс. человек. Их обманом заманили в Бабий Яр и расстреляли из пулеметов. За две недели жертв уже 50 тыс. Всего же за время войны в Бабьем Яру погибло до 150 тыс. украинцев — как простые люди, в основном из-за религии иудеи, так и военнопленные.

Сегодня, в день памяти, в Бабьем Яру представили аудиовизуальную инсталляцию, которая передает всю масштабность Холокоста. 10 колонн, символизирующих потерянные души.

Они окутаны черным, потому что именно этот цвет символизирует забвение. Режиссер открытия Влад Троицкий, объясняет — уже давно пора вернуться от забвения к памяти, поэтому колонны символично обнажают.

Колонны и подиум под ними изрешечены пулями. И эти отверстия от реальных выстрелов, ведь к созданию их присоединился и украинские спецназовцы, открывает секрет художественный руководитель Мемориального центра.

Но немалую роль в инсталляции играет именно звук. Потому что здесь звучат голоса с реальными именами погибших. Звук раздается из простреленных колонн, а еще под подиумом стоит целый орган, который добавляет мощности.

На церемонии открытия глава государства, спикер парламента и премьер, дипломаты, благотворители и представители общественных организаций. И именно в их присутствии правительство и мемориальный центр Бабий Яр подписали меморандум, который будет способствовать надлежащему увековечению трагедии.

В День памяти жертв Бабьего Яра Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания очевидцев трагедии, которая унесла тисячи жизней в 1941 году.

Теперь документы с показаниями очевидцев и фото можно посмотреть на сайте электронного архива СБУ. В частности, в одном из них можно прочитать воспоминания Дины Проничевой, которая потеряла в Бабьем Яру всю семью, но чудом смогла спастись от расстрела.

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