Трагические новости из Херсона Германия ПРИНИМАЕТ ПЕРЕДАЧИ Taurus | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Россияне обстреляли Николаев – первая информация;

— оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — три человека погибли;

— возведение Генштаба за 24.09.2023;

— британская разведка сообщила, что российские контратаки являются непродуктивными и провальными;

— во время атаки на Черноморский флот погиб командующий флотом Виктор Соколов;

— вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 579 суток полномасштабного вторжения;

— решение о передаче дальнобойных ракет Таурус от Германии затягивается – почему;

— На Волыни увеличивают площади лесов – какова цель.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 21:30 (25.09.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.