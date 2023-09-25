Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Трагические новости из Херсона Германия ПРИНИМАЕТ ПЕРЕДАЧИ Taurus | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
— Россияне обстреляли Николаев – первая информация;
— оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — три человека погибли;
— возведение Генштаба за 24.09.2023;
— британская разведка сообщила, что российские контратаки являются непродуктивными и провальными;
— во время атаки на Черноморский флот погиб командующий флотом Виктор Соколов;
— вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 579 суток полномасштабного вторжения;
— решение о передаче дальнобойных ракет Таурус от Германии затягивается – почему;
— На Волыни увеличивают площади лесов – какова цель.
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