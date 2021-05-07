Транспорт будущего: в США продолжается строительство вакуумной системы Hyperloop

В американской пустыне Невада продолжается строительство транспорта будущего — системы с вакуумным поездом Hyperloop.

Сейчас работают над тем, как сделать систему удобной, чтобы новейшая технология и закрытое пространство не пугали будущих пассажиров.

Принцип действия Hyperloop напоминает пневматическую почту, капсулы на магнитной подушке движутся с огромной скоростью по вакуумным трубам.

Внутри есть два сиденья, а в дверях есть окно, через которое можно наблюдать, как вагончик движется по тоннелю.

Пока демонстрируют капсулу для двух пассажиров, а в будущем рассчитывают на коммерческую эксплуатацию, поэтому количество мест в вагоне увеличат до 28-ми.

Полукилометровый туннель недалеко от Лас-Вегаса компания Ричарда Брэнсона уже испытала с пассажирами осенью.

Разработчики хотят, чтобы это был удобный и вполне безопасный транспорт, который поможет разгрузить улицы мегаполисов и сократить время поездок для пользователей.

Компания Илона Маска также создала свой Hyperloop, в прошлом году пассажиры проехали по тоннелю на скорости 172 км/ч.

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