Транспорт работает, на улицу — только на час. Как проходит карантин в Британии

В Британии от Covid-19 умерло уже 26 тыс. 100 больных — почти столько, сколько в Италии. Резкий скачок объясняют тем, что в статистику, наконец, включили смерти в домах престарелых. Поэтому Великобритания сейчас на третьем месте по количеству жертв — после США и Италии.

Карантин в Лондоне слабее, чем в Киеве. Работает общественный транспорт, включая метро. Однако об опасности коронавируса предупреждают. На станциях голосами детей врачей звучат призывы оставаться дома, чтобы не подвергать риску их родителей.

На улицу можно выходить за продуктами, в аптеку или на спортплощадку. Но не более часа.

Британское правительство хочет начать в стране программу массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. И уже начали обсуждать план выхода из карантина, который негативно влияет на экономику. Однако будут советоваться с учеными и врачами. Ослабление ограничений будут объявлять постепенно и в зависимости от ситуации.

Факты ICTV ранее писали о том, что число жертв коронавируса в США превысило потери страны во Вьетнамской войне.

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