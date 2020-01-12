Транспортировка и хранение европейского газа: какое будущее у украинской ГТС

Вместо монополии Газпрома – интеграция в европейский рынок. Транзит российского газа по украинской ГТС сохранится, но такими как ранее объемы прокачки не будут. Новый контракт с Газпромом предусматривает транспортировку 65 млрд кубов в 2020 году и по 40 млрд в течение следующих 4 лет.

Наша ГТС может в разы больше. Впрочем, при новых условиях Украина не обязана ограничиваться логистикой с востока на запад. Мы можем стать новым звеном в энергетической системе Восточной Европы. Объемы такого транзита будут небольшими. Но позволят закрепиться на рынке ЕС.

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Таким образом, Украина способна стать логистическим мостом между нашими западными соседями. А благодаря подземным хранилищам мы можем предложить европейцам еще и услугу хранения газа. И не только российского. Через Польшу в наши ПХГ можно закачать даже американский сжиженный газ, именно он сейчас успешно конкурирует с российским топливом на европейском рынке. О новых перспективах отечественной газовой трубы – в сюжете Алексея Савицкого.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ждет украинскую ГТС после запуска Северного потока-2.

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