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Транзит российского газа через Украину возможен – Медведев назвал условия

Россия не против транзита газа через Украину, но на своих условиях. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, газ могут качать через Украину и после 2019 года, если будут урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, коммерческая сделка будет экономически выгодной, а Украина – политически стабильной.

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Напомним, 1 марта Нафтогаз выиграл очередной суд в Гааге и теперь Россия должна компенсировать утраченные компанией активы в Крыму. Кроме того, Россия еще не выплатила Украине $2,5 по решению Стокгольмского арбитража, проценты за это уже достигли $200 млн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Газпром отказался платить $2,7 млрд Нафтогазу.

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