Тренды осени 2018: что предлагают украинские дизайнеры обуви и одежды

Качественная ткань из Европы, цена не космическая. И все равно наши бренды выживают в условиях непростой конкуренции. И между собой, и с дешевым Китаем, и с европейскими и американскими марками.

Стильная, тепла и недорогая парка от украинского производителя – Дасти. Здесь точно оденут равнодушного к социальному статусу или этикетки Майкл Корс. Парки на детей и теплые комбинезоны даже на полугодовых малышей. Обувь из овечьей шерсти. Самые дорогие- 9900 грн. Но эти модели – редкость, главный акцент на доступности.

И ценят изделие не только украинцы. Заказывают США, Канада, Европа и даже Южная Африка.

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Здесь колдуют не только над качеством ткани, но и над цветом изделия. Не менее внимательны здесь к фурнитуре. Пуговицы или скрытые, или же проходят жесткий отбор.

Завершит осенне-зимний лук – обувь. Сплошной минимализм от Хэм. Без камешков и блесток. Итальянская или турецкая кожа и отечественное производство. Украинцы шьют уже три года, исключительно для женщин.

К слову, искусственный интеллект, киберзащита и роботы: украинские студенты поражают изобретениями.

Опубликовано Октябрь, 09 в 11:33



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