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Тренировка и дисциплина: как полицейская из Харькова стала рекордсменом в пауэрлифтинге

Харьковская полицейская Юлия Герус на днях поразила страну своими результатами в сложнейшем виде спорта — она ​​установила рекорд Украины по пауэрлифтингу — поднятие штанги с большим весом.

Женщина подняла на бицепс 62 килограмма, это почти столько же, сколько весит она сама.

Юлия Герус мониторит работу своих коллег по посту возле выезда из Харькова. Она выезжает на конфликтные ситуации и часто именно от нее зависит получит полицейский премию или выговор.

Коллеги уважают ее за принципиальность, а иногда, говорят, даже побаиваются. Увидев такую ​​женщину-полицейскую, злоумышленники понимают, что наткнулись на неприятности.

За свои 30 лет Юлия занималась боксом, метанием ядра, стала кандидатом в мастера спорта по академической гребле и пятикратным чемпионом Украины по армреслингу.

И на днях Юлия поразила всю страну, став абсолютной рекордсменкой Украины по пауэрлифтингу. Тяжелым весом полицейская занимается последние шесть лет.

Юлия рассказывает, что такой вес сможет поднять не каждый мужчина, а путь к победе заключается в регулярных тренировках.

Останавливаться на достижениях Юлия не собирается, летом чемпионат мира по пауэрлифтингу, там украинка планирует не только победить, но и удивить мир новыми рекордами.

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