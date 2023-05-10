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Общество
Ирина Цимбал, журналист Факты ICTV

Тренироваться и донатить на ВСУ: в Черкассах семья военного открыла уникальный фитнес-зал

В Черкассах работает фитнес-зал, вся прибыль от которого идет на нужды украинских защитников.

Открыла его волонтер и жена военного Наталья Носенко еще до полномасштабной войны. Потом бизнес поставили на паузу. А три месяца назад возобновили, но изменили его цель.

— Добавили ту изюминку, которая меня каждый день заставляет вставать, идти и работать. Потому что наша цель — не заработок, не доход, а благотворительность, благодаря которой мы имеем возможность помогать нашим котикам ВСУ, — сказала волонтер, фитнес-тренер Наталья Носенко.

Черкащанка Анастасия радуется, что в зале есть возможность позаботиться о своем здоровье и одновременно помочь нашим защитникам.

— Война, но все равно надо же чем-то заниматься, не сидеть дома. А по поводу средств, я только за. Сама доначу, хоть какую-то копейку, но обязательно, — сказала посетительница фитнес-зала Анастасия Яременко.

Одно занятие в зале стоит от 100 до 160 грн. Весь доход от тренировок направляют на нужды ВСУ.

Поддержал возобновление работы фитнес-зала и профинансировал его аренду муж Натальи Носенко.

Александр — военнослужащий. 24 февраля прошлого года пошел защищать страну. Получил ранение под Попасной.

После длительного лечения и реабилитации вернулся на службу. Сейчас — на северном направлении. С родными созванивается.

Александр говорит, помогая восстанавливать работу зала, мотивировал жену и посетителей не просто собирать деньги для подразделений, но и поддерживать себя и морально, и физически.

— Для меня это идеальный механизм, который одновременно пропагандирует какую-то спортивную мотивацию для людей и приносит доход, который идет на волонтерство, на помощь армии, — сказал Александр Носенко.

За первый месяц работы благодаря тренировкам в зале удалось собрать почти 5 тыс. грн.

Волонтеры приобщаются к большим покупкам и выполняют меньшие заказы защитников. Ведь на пути к победе важен даже самый маленький шаг.

Война в Украине, Волонтери, Заняття спортом, ВСУ, Фітнес
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