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Факты / Видео / Украина / Общество

Тренируются наступать: как проходят учения украинских военных на Львовщине

Во Львовской области на Яворовском полигоне продолжаются военные учения, во время которых украинские защитники с 24-ой бригады имени короля Даниила ВСУ отрабатывают тактику наступательного боя.

Они проходят во взаимодействии с иностранными партнерами из США, Канады и Литвы, которые пристально следят за тренировками.

Во время учений используются средства имитационного моделирования боевой действий. Военные учатся наступать и защищать украинские границы. После прохождения учений бойцов ждет очередная ротация.

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В то же время их коллеги в Херсонской области возле админграницы с Крымом провели тренировку с ракетными комплексами Точка-У, которые способны поражать цель на расстоянии 120 км.

Подразделения систематически совершенствуют умения, уверяют в командовании, а разведка пристально следит за ситуацией.

Реакция на агрессию РФ

Из-за обострения ситуации на Востоке Украины предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, готовы изготовить вдвое больше продукции.

Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Другие новости о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

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