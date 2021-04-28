Тренируются наступать: как проходят учения украинских военных на Львовщине
Во Львовской области на Яворовском полигоне продолжаются военные учения, во время которых украинские защитники с 24-ой бригады имени короля Даниила ВСУ отрабатывают тактику наступательного боя.
Они проходят во взаимодействии с иностранными партнерами из США, Канады и Литвы, которые пристально следят за тренировками.
Во время учений используются средства имитационного моделирования боевой действий. Военные учатся наступать и защищать украинские границы. После прохождения учений бойцов ждет очередная ротация.
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В то же время их коллеги в Херсонской области возле админграницы с Крымом провели тренировку с ракетными комплексами Точка-У, которые способны поражать цель на расстоянии 120 км.
Подразделения систематически совершенствуют умения, уверяют в командовании, а разведка пристально следит за ситуацией.
Реакция на агрессию РФ
Из-за обострения ситуации на Востоке Украины предприятия, входящие в состав Укроборонпрома, готовы изготовить вдвое больше продукции.
Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
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