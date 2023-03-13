Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”

Они разных возрастов, имеют разный характер и уровень физической подготовки. Но у всех общая цель – выбить оккупантов с нашей земли. В одном из тренинговых центров на Волыни собрали первую группу людей, прошедших все этапы отбора и попавших в военизированное подразделение полиции нового образца “Лють”. Более сотни мужчин ежедневно тренируются стрелять, оказывать медицинскую помощь, обезвреживать диверсантов.

Только начинает светать, а у новобранцев уже утренняя пробежка и зарядка на свежем воздухе. И так каждый день. Бойцов разделили на несколько групп и под наблюдением куратора мужчины выполняют упражнения с разной нагрузкой, чтобы размяться и при этом проверить, насколько они выносливы.

Особое внимание на тренировках уделяют огневой подготовке – то, с чем должен справиться каждый “лютивец”. Ведь среди будущих штурмовиков есть не только опытные бойцы, но и те, кто взял оружие впервые.

Мужчинам-новобранцам от 18 до 55 лет. Они из разных областей. Но каждый уже прошел все этапы отбора и попал в военизированное подразделение полиции нового образца “Лють”. Обучение для новобранцев в тренинговом центре разделили на несколько блоков, среди которых тактическая медицина и тактическая подготовка – чтобы бойцы в реальности умели стрелять, передвигаться на поле боя и прикрываться от артобстрела.

Учатся и обезвреживать вражескую ДРГ. Бойцам очерчивают задачи – а как эффективно сработать – должны решать сами – чтобы уничтожить диверсантов и не потерять личный состав. 25-летний Дмитрий из Житомира до этого возил машины на фронт бойцам, но очень хотел сам защищать страну от оккупантов:

У меня папа служит. У меня есть мотивация тоже помогать и пойти по стопам своего отца. Он не против, сказал: “Хочешь – учись” – Дмитрий Биляк, полицейский подразделения “Лють”

Похожая мотивация и у его товарища – 26-летнего Андрея из Дубна:

Хочется помочь отвоевать нашу землю от этой нечисти – Андрей, полицейский подразделения “Лють”

И хотя боевого опыта у многих нет – у всех общая цель, которая и мотивирует упорно тренироваться, чтобы дать хорошую взбучку врагам. Так что бойцы ни сил, ни времени на обучение не жалеют.

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