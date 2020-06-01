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Третий этап ослабления карантина. В Украине заработала железная дорога и автобусное сообщение

С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Возобновила перевозки железная дорога, заработало межобластное автобусное сообщение, а в регионах снова ходит общественный транспорт. Также разрешена работа спортзалов и бассейнов. Можно проводить образовательные занятия в группах не более 10 человек.

В Луцке после долгого строгого карантина наконец заработал общественный транспорт. Троллейбусы и маршрутки не ездили с в городе середины марта. Лучане правил перевозки соблюдаются — все пассажиры — в масках, а стоячих — нет. И как ни странно, утром на остановках не слишком людно, очередей из пассажиров нет.

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Двинулся на маршруты общественный транспорт в Ужгороде. В городе ослабили карантин, а накануне местные власти обнародовала график движения маршруток.

На Харьковщине после двух с половиной месяцев карантина снова начали курсировать электрички. Правда пока не все — а только треть поездов.

Напомним, в Киеве с 7 июня планируют возобновить работу городской электрички.

Движение приостановили в связи с незаконченными ремонтными работами. На время карантина прекратили работу моторвагонного депо Фастов-1 и сотрудники предприятия занимались ремонтными работами электропоездов электрички.

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