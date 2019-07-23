Третий год без Шеремета: Зеленский пообещал найти убийц журналиста

Третий год общество ждет ответа на вопрос: Кто убил Павла Шеремета? Третий год подряд, ответ пытаются найти правоохранители. К годовщине смерти отчета по делу захотел и президент Владимир Зеленский. 23 июля глава государства собрал всех руководителей правоохранительных ведомств у себя на Банковой и потребовал объяснений.

Генпрокурор на совещание не пришел, он официально в отпуске. Перед президентом и журналистами, а их собралось больше сотни докладывал глава Нацполиции. Правда оперировал старыми цифрами и показывал старое видео. Говорит за это время повели почти три десятка экспертиз, проработали 44 тысячи абонентских номеров, допросили тысячи человек, привлекли ФБР изъяли и изучили видео с двух сотен камер видеонаблюдения. Делают все возможное, но назвать убийц и заказчиков до сих пор не могут.

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Официально в этом деле – ни одного подозреваемого, ни опровергнутой или подтвержденной версии. Последний раз правоохранители публично отчитывались в 2017 году. Коллеги и друзья убитого журналиста недовольны ходом следствия, жалуются: за три года даже версии о мотивах не изменились.

Их до сих пор четыре: профессиональная деятельность, межличностные конфликты, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине и ошибка убийцы, ведь авто которое взорвали принадлежало не Павлу Шеремета, а его гражданской жене. Друзья убитого убеждены, сдвинуть следствие с мертвой точки может увольнение топ-правоохранителей. Которые три года назад брали дело под свой контроль и называли ее делом чести. Гражданская жена Павла и владелица Украинской правды Алена Притула требовала даже официально признать это убийство терактом.

В Украине Павел жил последние пять лет. Вел авторский блог в Украинской правде, программы на телевидении, утренние эфиры на радио. Шеремет не боялся быть острым. В родной Беларуси он был противником президента Лукашенко и был вынужден переехать в Москву. Там сделал успешную журналистскую карьеру. Но путинскую Россию тоже покидает из-за давления. Украину он полюбил, учил язык, хотел, чтобы страна развивалась.

Глава нацполиций заверил – криминалисты за три года накопали много новых фактов и доказательств, но обнародовать их не могут – это навредит следствию. Владимир Зеленский публично подписал документы о неразглашении. Далее криминалисты докладывали ему за закрытыми дверями. После разговора тет-а-тет с силовиками президент попросил журналистов не давить на следствие и пообещал – скоро убийц и заказчиков назовут.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились горячие версии.

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