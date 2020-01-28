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Трещины и пустоты в швах: подробности скандала с броней для БТРов

Фото, которые были обнародованы информационно-консалтинговой компанией Defense Express, вызвали в Укроборонпроме большой скандал. На броне, с которой харьковское конструкторское бюро имени Морозова планировало производить БТРы, есть трещины, пустоты и непровары в швах.

Пока эти корпуса не доведут до идеального состояния конструкторское бюро их принимать не будет, ведь непровары и пустоты – это прямая угроза жизни военных, поскольку эти места легко простреливаются вражескими пулями. Брак, как объясняют, появился потому, что впервые применили новую технологию сварки – укрепляли броню так называемыми наплавными швами, именно в них и оказались пустоты. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, россияне требуют от завода Артем, который входит в Укроборонпром, вернуть $3 млн.

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