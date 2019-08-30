Трещины, в которые пролезала ладонь: в каком состоянии был дом в Дрогобыче

Жители дома, обрушившегося в Дрогобыче, неоднократно жаловались на аварийное состояние здания. Им отвечали традиционно – делайте ремонт за свой счет.

А вот мэр Дрогобыча утверждает, что дом не был аварийным и обращений от жителей о трещинах он не получал. Проверить это пока нельзя – в мэрии заявили, что все документы изъяла прокуратура.

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Жители соседних домов напуганы, что в их домах также трещат по швам стены, фундаменты осыпаются. Таких аварийных дома в городе около 60%, все они нуждаются в капремонте.

У правоохранителей две версии обвала: служебная халатность коммунальщиков и возможна перепланировка на первом этаже, где были офисные помещения.

Полиция уже задержала двух работников ЖЭКа, начальника участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и главного инженера.

Напомним, в Дрогобыче, где в ночь против 28 августа произошел обвал подъезда четырехэтажного дома на улице Грушевского, на 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим.

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