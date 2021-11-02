Тропический сад дворца Монте и левады: что посмотреть в Мадейре

Тропический сад дворца Монте обозначен в каждом путеводителе мира как достопримечательность. Он расположен на горном склоне Мадейры и входит в десятку самых красивых садов планеты. Внутри сразу оказываешься в красочном и густом окружении флоры. Октябрь и ноябрь — не самые лучшие месяцы для посещения, поскольку для многих цветов просто не сезон. Но количество насаждений настолько заоблачное, что даже гиду сложно назвать точную цифру.

В сочетании с садами – крутые водопады, португальская керамика, самая высокая египетская ваза в мире и редкие скульптуры. Владелец тропического сада – португальский бизнесмен и коллекционер Джо Берардо. Он стремился соединить разные культуры. Общая площадь — семь гектаров. Стоимость входного билета — €12.

Экскурсовод Лина Маседу отмечает, что бизнесмен хотел, чтобы у людей было ощущение, что они не только на Мадейре, но и, например, в Японии или Африке.

— В одной части сада много японских деревьев, рыб и растений. В другой – уже настроения и цветы другой части света. Кто-то себя чувствует как дома, когда видит вереск из Шотландии или азалии из Бельгии, — говорит она.

Ходить придется в разы больше – вдоль левад. Это оросительные каналы, которые есть только на Мадейре. Они несут воду с гор в хозяйства на побережье.

Часто левады проходят сквозь скалы, около водопадов, по мостикам и над пропастями. А вдоль – туристические тропы. Их уже с закрытыми глазами знает Владимир из Беларуси. Он 20 лет назад приехал на Мадейру, влюбился в остров и остался. Говорит, прогулки вдоль левад — местная фишка, особенно полюбившаяся украинцам.

Прогулки по левадам приведут в лавровые субтропические леса, которые стоит увидеть каждому жителю планеты. Они неприкосновенны миллионы лет. Больше таких насаждений почти нигде не встретить.

Все это под охраной ЮНЕСКО. Такие леса еще растут на Азорских островах и Канарах.

Есть тут и фантастический пейзаж со стеклянной смотровой площадки, высота которой — 580 метров.

— Мы сейчас с вами находимся на одном из самых высоких мысов в мире. Это мыс Кабу-Жиран. Высота — 630 метров, — говорит туристический агент Владимир Шкаруба.

Чтобы быть поближе к стихии, можно искупаться в вулканическом бассейне. Мадейра буквально выросла из океанического вулкана. Больше всего их в поселке Порту-Мониш.

Температура воды вокруг Мадейры ниже 20 градусов не опускается, в среднем — 24 градуса. На острове кажется, что здесь вечная весна, но все же изменения года слегка заметны.

Так, за день можно проехать все четыре времени года, поскольку в горах иногда даже можно увидеть снежные вершины.

И все это на миниатюрном острове — 57 километров в длину и 22 в ширину. Сюда едут не за пассивным отдыхом, ведь как только встанет солнце, с такими видами на месте просто не усидишь.

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