Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Путешествия
Каріна Зуєва |

Тропический сад дворца Монте и левады: что посмотреть в Мадейре

Тропический сад дворца Монте обозначен в каждом путеводителе мира как достопримечательность. Он расположен на горном склоне Мадейры и входит в десятку самых красивых садов планеты. Внутри сразу оказываешься в красочном и густом окружении флоры. Октябрь и ноябрь — не самые лучшие месяцы для посещения, поскольку для многих цветов просто не сезон. Но количество насаждений настолько заоблачное, что даже гиду сложно назвать точную цифру.

В сочетании с садами – крутые водопады, португальская керамика, самая высокая египетская ваза в мире и редкие скульптуры. Владелец тропического сада – португальский бизнесмен и коллекционер Джо Берардо. Он стремился соединить разные культуры. Общая площадь — семь гектаров. Стоимость входного билета — €12.

Экскурсовод Лина Маседу отмечает, что бизнесмен хотел, чтобы у людей было ощущение, что они не только на Мадейре, но и, например, в Японии или Африке.

— В одной части сада много японских деревьев, рыб и растений. В другой – уже настроения и цветы другой части света. Кто-то себя чувствует как дома, когда видит вереск из Шотландии или азалии из Бельгии, — говорит она.

Ходить придется в разы больше – вдоль левад. Это оросительные каналы, которые есть только на Мадейре. Они несут воду с гор в хозяйства на побережье.

Часто левады проходят сквозь скалы, около водопадов, по мостикам и над пропастями. А вдоль – туристические тропы. Их уже с закрытыми глазами знает Владимир из Беларуси. Он 20 лет назад приехал на Мадейру, влюбился в остров и остался. Говорит, прогулки вдоль левад — местная фишка, особенно полюбившаяся украинцам.

Прогулки по левадам приведут в лавровые субтропические леса, которые стоит увидеть каждому жителю планеты. Они неприкосновенны миллионы лет. Больше таких насаждений почти нигде не встретить.

Все это под охраной ЮНЕСКО. Такие леса еще растут на Азорских островах и Канарах.

Есть тут и фантастический пейзаж со стеклянной смотровой площадки, высота которой — 580 метров.

—  Мы сейчас с вами находимся на одном из самых высоких мысов в мире. Это мыс Кабу-Жиран. Высота — 630 метров, — говорит туристический агент Владимир Шкаруба.

Чтобы быть поближе к стихии, можно искупаться в вулканическом бассейне. Мадейра буквально выросла из океанического вулкана. Больше всего их в поселке Порту-Мониш.

Температура воды вокруг Мадейры ниже 20 градусов не опускается, в среднем — 24 градуса. На острове кажется, что здесь вечная весна, но все же  изменения года слегка заметны.

Так, за день можно проехать все четыре времени года, поскольку в горах иногда даже можно увидеть снежные вершины.

И все это на миниатюрном острове — 57 километров в длину и 22 в ширину. Сюда едут не за пассивным отдыхом, ведь как только встанет солнце, с такими видами на месте просто не усидишь.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экзотические фрукты, ром и квартира за €250 тыс.: чем привлекает остров Мадейра
Экзотические фрукты, ром и квартира за €250 тыс.: чем привлекает остров Мадейра
Бизнес с ростом 300% в год: как открыть компанию по продаже глемпов
Бизнес с ростом 300% в год: как открыть компанию по продаже глемпов
Турция и Греция: в какие страны больше всего летали украинцы этим летом
Турция и Греция: в какие страны больше всего летали украинцы этим летом
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения
Как на пляже спрятать телефон и деньги
Как на пляже спрятать телефон и деньги
Место рождения облаков и украинские Мальдивы: топ-5 необычных мест для отдыха
Место рождения облаков и украинские Мальдивы: топ-5 необычных мест для отдыха
Церквы, дворцы и улицы: княжеский Звенигород воссоздали в виртуальной реальности
Церквы, дворцы и улицы: княжеский Звенигород воссоздали в виртуальной реальности
Кемпинг со всеми удобствами в Украине: цена и особенности
Кемпинг со всеми удобствами в Украине: цена и особенности
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка