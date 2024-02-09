Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов

Когда ведущая и главный редактор Фактов ICTV Елена Фроляк инициировала сбор на FPV-дроны в день Вооруженных сил Украины, никто не ожидал, что удастся собрать почти 12 млн гривен. Но благодаря неравнодушию зрителей и неравнодушных людей — это получилось сделать. За эти средства было приобретено 675 дронов-камикадзе.

Уже через несколько дней эти дроны будут на передовой, уничтожать врага и что самое важное — спасать жизни бойцов. Все началось 2 месяца назад в эфире Фактов, 6 декабря, в День Вооруженных сил и святого Николая.

Тогда с фронта чуть ли не ежедневно звучало: “не хватает снарядов, бойцам нужны дроны, российская пехота подбирается близко”.

Факты ICTV обратились к зрителям. И на карточку и QR-код сыпались маленькие и большие донаты зрителей.

За 6 часов эфира зрители Фактов собрали почти 12 млн гривен. Всего было почти 46 тыс. транзакций. Самый большой донат — 100 тыс. 50 гривен, самый маленький — 1 копейка. И за эти средства приобрели 675 FPV-дронов.

— Конечно, мне хочется сказать очень огромное спасибо украинцам, потому что я могу наверное единственный раз порадоваться за то, что мы положили банковскую систему Монобанка. Потому что деньги шли очень часто, быстро. Всегда ставьте большие цели, 12 млн — это прекрасная сумма, и мне очень приятно стоять здесь, потому что я знаю, что из этих 2 тыс. дронов 675 тех, на которые именно мы собрали, — говорит Елена Фроляк.

Сразу после сбора Фонд Сергея Притулы, с которым мы объявляли сбор, законтрактовал дроны и теперь они пришли от производителя. Речь идет о дронах Foxeer, которые хорошо себя показали в уничтожении вражеских целей.

Закупщица фонда Притулы Ольга Кривитченко говорит, что преимущество этих дронов в том, что они могут нести полезную нагрузку 1,8 кг, чем, например, могут быть снаряды от РПГ-9. Сам дрон летает на более 18 км, поэтому, используя батарею, он может достаточно далеко летать. Учитывая, что это камикадзе, то летит этот БпЛА в последний путь и не возвращается, говорит Ольга.

В дроне немало деталей китайские, но платы и аккумуляторы — украинские. Их собирает тоже украинская компания.

Главное, что эти дроны достают врага и скоро попадут в те бригады, которые умело ими воюют. Речь идет о 92-й бригаде, спецподразделении Нацгвардии Омега, Азове, а также подразделениях пограничников.

— Не стоит останавливаться, вы знаете и в Instagram и в соцсетях все на что-то собирают. Но останавливаться точно не надо, потому что надо понимать только одно, что эти дроны или другие средства спасают жизни наших бойцов, спасают само существование Украины, поэтому каждая копейка, каждая гривна — это необходимо и это судьбоносно, — говорит Елена Фроляк.

Использование дронов

Дрон с тепловизором, который уже в ближайшие дни будет уничтожать оккупантов на Запорожском направлении, прозвали Звезда ICTV. Его и еще несколько десятков беспилотников, которые могут быть или FPV, или многократными БПЛА — со сбросом боеприпаса — военные 65-й отдельной механизированной бригады приобрели благодаря донатам неравнодушных украинцев.

Украинские защитники пригласили корреспондентов ICTV на тестирование новеньких устройств.

Офицер службы связей с общественностью 65-й ОМБр ВСУ Сергей Скибчик говорит, что эти дроны являются одними из самых маленьких моделей, которые будут носить полтора килограмма взрывчатки. Их еще называют “восьмеркой”. Еще у военных есть дроны “десятка”, которые могут поднимать до трех килограммов.

Беспилотники тестировал 35-летний винничанин, вояк-доброволец с псевдонимом Капеллан. Профессию оператора ударных дронов осваивает за считанные месяцы.

— Процесс на FPV-дронах очень сложный, и не так просто, как, возможно, оно кажется — что ты взял мину и полетел, здесь нужна немного практика. У нас дронов FPV — не такое количество, чтобы мы могли их использовать без пользы, говорит военнослужащий 3-го батальона 65-й ОМБр ВСУ с позывным Капеллан.

Побратим Капеллана, 23-летний ривненчанин с псевдонимом Малый, говорит, что пораженные цели есть постоянно: врага “трехсотят” и “двухсотят”, а что этими дронами отражают нападения. Сам Малый крушит врагов с помощью БПЛА уже год.

Среди партии новых дронов, приобретенных за донаты — несколько персональных. Некоторые посвящены волонтерке Ирине Соловей, а некоторые всем волонтерам, которые помогают войску.

Дрон, который является самым дорогим в партии и стоит 58 тыс. гривен — будет иметь имя Звезда ICTV.

— Фактически, уникальный дрон, он ночной, с тепловизором, который позволит летать ночью. И так же сбрасывать, приносить “подарки” российским оккупантам… Канал ICTV больше всего помогает нам освещать работу нашей бригады и поддерживает наши сборы на дроны, на антидронные радары. Большое спасибо, наши уважаемые телезрители, — говорит Сергей Скибчик, офицер службы связей с общественностью 65-й ОМБр ВСУ.

В то же время в 65-й бригаде говорят, что потребность в беспилотниках, конечно, постоянная.

Фото: Getty Images

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