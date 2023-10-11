Трое погибших украинцев в Израиле | Масштабные похороны в Грозе | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем

Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин

Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста