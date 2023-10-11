Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Трое погибших украинцев в Израиле | Масштабные похороны в Грозе | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Зеленский лично выступил на Рамштайне;
— Выступление главы Пентагона Ллойда Остина в Брюсселе;
— Россияне усиленно атакуют наши позиции, где активизировались враги;
— Обстрел Харьковщины 11.10.2023 – враг устроил ракетами С-300;
— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу Гроза;
— В Грозе бесконечные похороны — репортаж;
– Украина готовит срочный вывоз граждан из сектора Газа.
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