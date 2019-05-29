ТРЦ вместо исторических сооружений: почему Киев теряет свое лицо

Киев, который недавно отпраздновал очередной день рождения, теряет свое лицо – за десятилетие в небытие ушли сотни исторических сооружений, а на их месте выросли торгово-развлекательные центры.

В последние годы, из-за нехватки денег у застройщиков и активности гражданского общества, скандалов стало несколько меньше. Правда, достопримечательности, которые удалось отвоевать, очень часто напоминают призраков. И разрушить их нельзя, и ремонтировать никто не собирается.

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Начиная с 90-х памятники архитектуры в лакомых местах позволяли приватизировать через Киевсовет – юристы говорят, что это полузаконно. Некоторые здания выводил из охранного реестра Минкульт.

Столичные власти разработали закон, по которому владельцев памятников архитектуры, которые за ними не ухаживают, можно наказывать. Например, выписывать значительные штрафы или принудительно выкупать имущество. Но депутаты не спешат его принять. Они аврально готовятся к внеочередным выборам.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Франковске активисты отреставрируют исторические здания за свой счет.

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