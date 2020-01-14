Трудовые не отменят, стаж сохранят. Что изменит новый закон о труде

Украина реформирует трудовое законодательство, которое не меняли 50 лет. Текст одного из ключевых законов О труде накануне опубликовали на сайте Верховной рады. По словам министра экономики Тимофея Милованова, меньше половины украинцев трудоспособного возраста работают легально, это 12,8 млн с 28,5 млн. Остальные – на заработках, или работают неформально.

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Новый закон о труде, который должен стать основой трудового законодательства в Украине, представляет Минэкономики. Авторы подчеркивают – этот документ будет защитит работников и, наконец, сократит безработицу.

Такое трудоустройство по убеждению министра означает, что большинство работников не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, предложенные правительством, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест ,- заверил Милованов. Однако, не все идеи правительства и депутатов понравились юристам и специалистам по персоналу. Наталья Кулик продолжит тему.

Факты ICTV ранее писали о том, что изменится в новом Трудовом кодексе.

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