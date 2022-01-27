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Факты / Видео / Украина / Общество

Три звонка и на выход: как в Николаеве проводят тренировки для эвакуации школьников

Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV Юля Захарченко редактор ленты

Три звонка, ученики одеваются и выходят на улицу. Так в лицее №60 в Николаеве состоялась учебная эвакуация. Все четко и слаженно. На улице двигаются к опасному месту – стадиону. Дети не в первый раз покидают классы по сигналам опасности взрыва.

— Все школы ежегодно отрабатывают этот навык. Это обязательный процесс для всех школ. Он проходит как день гражданской защиты осенью и весной, — рассказала спикер ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

В последние недели город и Украину всколыхнула волна ложных минирований, однако вызовы оказались ложными. Но из восточных областей следует немало боеприпасов, рассказали в полиции. Поэтому повторить алгоритм эвакуации — школьникам будет не лишним.

– Они готовы. Это очень важно, ведь паника всегда является очень плохим показателем, когда случается такая ситуация. А когда дети знают, они уверенно делают то, что от них ожидаем, – рассказала учительница Николаевского лицея №60 Татьяна Степанова.

Почему из классов во время эвакуации нельзя брать вещи? Школьникам объяснили взрывотехники полиции.

– Вы взяли с собой рюкзак, а это может оказаться даже не ваш рюкзак. И вы принесете на место, где будет вся школа. Здесь у нас макет самодельного взрывного устройства. Вы будете раскрывать, провода будут расходиться, раздастся взрыв.

Как выглядят снаряды, гранаты и взрывчатки, чем они опасны? Как обращаться с подозрительными предметами на улице и что делать до приезда пиротехников? Об этом спасатели и правоохранители говорили с учениками на всеукраинском уроке по противоминной безопасности.

— Противопехотные мины сделаны для того, чтобы травмировать и убить людей. Никогда не нужно их трогать, поднимать, двигать с места, разбирать, бросать в огонь.

По школьной программе подобную информацию ученики получают на уроках Основы здоровья и Защита отечества.

Однако общение со специалистами, настоящие и безопасные мины, снаряды и взрывчатка — всегда интереснее, убеждены ученики. Тем более, когда можно померить одежду пиротехника и поработать с миноискателем.

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