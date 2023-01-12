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Факты / Видео / Україна

Три часа шли стрелковые бои: что стало решающим в освобождении Качкаровки на Херсонщине

Кристина Венгеляускайте Журналист Факты ICTV

Обыски, сознательное уничтожение продовольственных запасов, моральные и физические издевательства — обо всем этом сейчас забывают жители освобожденной Качкаровки Херсонской области.

Когда-то цветущее село оккупанты превратили в место своей постоянной дислокации. Отсюда и регулярно открывали огонь по позициям наших защитников, которые за несколько месяцев зачищали правый берег Херсонской области от кремлевской нечисти.

Даже сейчас село разминировано частично, но обстрелы не утихают. До ближайших позиций россиян всего несколько километров — и это уже не аргумент для местных жителей, люди возвращаются в родные дома и наконец свободную жизнь.

Бои за Качкаровку, рассказывает нацгвардеец Дмитрий, были быстрыми, но жестокими. Село россияне превратили в место постоянной дислокации личного состава, за время оккупации крепко укрепились. Но это не помешало силам обороны Украины – били четко и слаженно в месторасположение оккупантов.

В течение трех часов шли стрелковые бои прямо в центре Качкаровки – они и стали решающими. Бежали оккупанты подло – трусы переодевались в гражданскую одежду, другие же вплотную били по домам мирных жителей, по учебным и медучреждениям. А дальше, вспоминает Дмитрий – безудержная радость местных жителей, которые, только услышав тишину, вышли из погребов.

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