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Три совета известного профессора из США для защиты от коронавируса

Согласно последним данным 2% от всех инфицированных коронавирусом умирают, это в 20 раз большый показатель чем смертность от обычного гриппа. Известный американский вирусолог Эйлин Марти рекомендует делать прививки против гриппа и пневмонии чтобы уменьшить последствия вероятного коронавируса.

Даже если большинство доказательств указывает на то, что он передается только капельным путем, помните, что когда люди кашляют или чихают, это загрязняет окружающую среду. Безусловно, чаще всего заражение происходят из-за прикосновения к инфицированному человеку, или зараженной поверхности.

Держите руки в чистоте, это действительно очень важно. Другое дело, что люди, которые тяжелее переносят болезнь, обычно имеют еще какую-то инфекцию. Они могут иметь Kovid-19 и обычный грипп, или пневмонию. Существуют вакцины и от гриппа, и от определенных типов пневмонии. Сделайте прививку, примите эти вакцины, чтобы не иметь худших результатов. Детали в сюжете Юлия Ярмоленко с Голоса Америки.

Напомним, на добровольный карантин на фоне распространения нового типа коронавируса могут отправить около 100 человек.

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