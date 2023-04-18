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Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV, военный корреспондент

Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.

Василий – командир расчета рассказывает, британская пушка, если сравнивать с советским аналогом, гаубицей «Д-30» – и легче, и стреляет дальше, и точнее.

Такие характеристики помогают нашим защитникам эффективно останавливать вражеские штурмы, которых здесь на Бахмутском направлении за день может быть несколько десятков. Как только армейцы получают новые координаты – не мешкая берутся за работу.

Для ежедневной работы патронов сейчас хватает, впрочем, экономить приходится. Украинские воины научились уничтожать оккупантов не количеством снарядов, а точностью. Бойцы всегда помнят, ради кого ежедневно рискуют жизнью.

 

Война в Украине, Украинское оружие
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