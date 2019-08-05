Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США

США приходят в себя после трех случаев стрельбы.

Нападения произошли в штатах Огайо, Техасе и Иллинойсе. В общем погибших почти 30, а также несколько десятков раненых.

В Соединенных Штатах трехдневный траур по жертвам погибших от пуль. За последние двое суток в Америке произошли целых три трагедии. Сначала вооруженный винтовкой мужчина расстрелял людей в техасском супермаркете, погибло два десятка человек.

Читайте: Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США

Уже через несколько часов после трагедии в Техасе, СМИ сообщили о второй стрельбе – в баре города Дейтон, там погибли девять, десятки пострадавших. Нападающего застрелили.

Позже появились новости об очередной, уже третий, стрельбе. Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, пострадали семь человек.

5 августа Президент США Дональд Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия.

Напомним, посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.