Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США
США приходят в себя после трех случаев стрельбы.
Нападения произошли в штатах Огайо, Техасе и Иллинойсе. В общем погибших почти 30, а также несколько десятков раненых.
В Соединенных Штатах трехдневный траур по жертвам погибших от пуль. За последние двое суток в Америке произошли целых три трагедии. Сначала вооруженный винтовкой мужчина расстрелял людей в техасском супермаркете, погибло два десятка человек.
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Уже через несколько часов после трагедии в Техасе, СМИ сообщили о второй стрельбе – в баре города Дейтон, там погибли девять, десятки пострадавших. Нападающего застрелили.
Позже появились новости об очередной, уже третий, стрельбе. Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, пострадали семь человек.
5 августа Президент США Дональд Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия.
Напомним, посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа