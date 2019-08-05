Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Три стрельбы за двое суток: Трамп призвал принять закон об оружии в США

США приходят в себя после трех случаев стрельбы.

Нападения произошли в штатах Огайо, Техасе и Иллинойсе. В общем погибших почти 30, а также несколько десятков раненых.

В Соединенных Штатах трехдневный траур по жертвам погибших от пуль. За последние двое суток в Америке произошли целых три трагедии. Сначала вооруженный винтовкой мужчина расстрелял людей в техасском супермаркете, погибло два десятка человек.

Читайте: Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США

Уже через несколько часов после трагедии в Техасе, СМИ сообщили о второй стрельбе – в баре города Дейтон, там погибли девять, десятки пострадавших. Нападающего застрелили.

Позже появились новости об очередной, уже третий, стрельбе. Неизвестный открыл огонь в парке Чикаго, пострадали семь человек.

5 августа Президент США Дональд Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия.

Напомним, посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрельба в США: террорист купил автомат в интернете
Продать больше комплексов Javelin – Украина обратилась к США
Стрельба в США: Трамп объявил траур за погибшими
Стрельба в Чикаго: неизвестный открыл огонь по людям в парке
Стрельба в Дейтоне. Парень убил 9 человек и ранил 16
Стрельба в Дейтоне: неизвестный открыл огонь прямо на улице
Манифест за 20 минут до атаки и много погибших: что известно о стрельбе в Техасе
В Техасе произошла стрельба в ТЦ: есть жертвы, более 20 убитых

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка