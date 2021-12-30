Трижды возвращался в горящий дом. Кого номинируют на Героя-спасателя года

В Харьковской области 16-летний подросток вывел из горящего дома бабушку и двоих детей.

Еще одного мальчика, уже без сознания, разыскал сосед. Мужчина трижды возвращался в охваченный огнем дом — больше всего хотел спасти ребенка. Спасатели ГСЧС номинируют как подростка Дмитрия, так и соседа семьи Василия на премию Герой-спаситель года.

75-летняя бабушка Вера лишь сегодня почувствовала облегчение — все дети — а это и внуки, и правнуки наконец-то дома, из больницы выписали здоровыми, будут встречать новый год всей семьей. Но ту страшную ночь вспомнить без слез не может.

25 декабря она и четверо детей уже спали, когда вдруг в доме что-то затрещало.

Два глотка едкого дыма – достаточно, чтобы потерять сознание, но Дмитрий говорит – о собственной безопасности не думал, и спасал всех, кого мог. Через окно вынес на улицу 13-летнюю Оксану и 7-летнего Руслана.

Дом мгновенно наполнился дымом, загорелся в считанные минуты. Тогда в доме оставался один ребенок.

На помощь пришел сосед Василий – его разбудила жена – треск от раскаленного шифера был такой, что она подумала – горит их дом. Муж не раздумывая бросился на помощь.

В доме дым стоял столбом — уже через полметра ничего не было видно, жар обжигал тело. Но Василий трижды забирался в горящий дом. Искал 9-летнего Тимофея.

Трагедия сплотила и село — из всех повсюду погорельцам несли одежду, еду, помощь поступала и из других сел и городов. Поселковый голова обещает не оставить людей без крова.

В Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла женщина, которая пострадала во время пожара в больнице в Косове.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина 1985 года рождения была медицинским работником больницы.

Она умерла от полученных травм (90% ожогов тела), которые получила в результате пожара в Косовской центральной районной больнице.

Вечером 28 декабря в Косове произошел пожар в палате реанимационного отделения районной больницы. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на первом этаже медицинского учреждения.

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