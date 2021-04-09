Держалась на бутылке: в Одессе у скульптуры отпала часть головы

В Одессе у только отреставрированной скульптуры отпала половина головы. Внутри оказалась пластиковая бутылка. Статуя расположена на фасаде памятника архитектуры 19-го века — дома Руссова на улице Садовой.

Здание отреставрировали и торжественно открыли в декабре 2019-го года. Занималась этим компания Укрспецпроект. На работы потратили почти 200 млн грн.

В январе же этого года полиция возбудила уголовное дело против Елены Сердюк, бывшего директора компании — реставратора. По версии следствия, женщина значительно завысила смету проводимых работ.

— Была нарушена технология. Все-таки для реставрации таких ценных зданий используют другие материалы — не просто гипс. Используются материалы с пластификаторами, с закрепителем — то есть такие материалы, которые будут устойчивыми к внешним воздействиям, — отметил активист Владислав Балинский.

На Харьковщине разрушается усадьба Сковороды

В селе Бабаи в Харьковской области разваливается дом, в котором более двух с половиной века назад гостил Григорий Сковорода. Поэт жил в этом доме несколько лет.

Сейчас эта усадьба находится в плачевном состоянии — крыша провалилась, а с пола растут деревья. Хорошо хранили только конюшни и винный погреб.

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