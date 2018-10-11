Держит коллектив и адреналин – боец ООС про пятый год на передовой

Если с наступлением ночи мирная Украина готовится к отдыху, то у этих мужчин только начинается работа. Трудная, опасная и чрезвычайно необходима для страны. Это обыденность окопной войны, которая длится на Донбассе уже пятый год. Участок передовой в районе Дебальцево медленно оживает звуками вражеских пулеметов.

Бойцы бригады черных запорожцев вступать в бой и высказывать свои позиции не спешат. Ребята наблюдают и выжидают удобный случай.

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Еще немного времени, чтобы подготовить боекомплект. Усмирять боевиков бойцы планируют сразу с нескольких позиций.

Евгений пошел на войну добровольцем из Запорожья. Чтобы его регион не стал следующей жертвой России после Донбасса. На фронте уже 5-й год. Говорит на передовой держит коллектив и адреналин, которого не найдешь в мирной жизни.

К слову, обстрелы на передовой не утихают: потери понесли украинские защитники.

Опубликовано Октябрь, 11 в 14:52



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