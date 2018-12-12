Держат оборону! День сухопутных войск в Украине

Сухопутные войска – самый многочисленный самостоятельный вид вооруженных сил Украины. Здесь служат более 150 тыс. мужчин и женщин. Сухопутные войска – это огромный боевой механизм. Боги войны – Артиллерия.

А еще противовоздушная оборона, войска связи, инженерные. В Объединенных силах, на линии фронта также больше армейцев из сухопутных войск.

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Армейцев из сухопутных войск еще называют пехотой. Они все время укрепляют позиции. Разминируывают освобожденные территории. Они держали и держат оборону таких горячих точек как Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевская промзона, Марьинка, Зайцево.

К слову, день сухопутных войск Украины – лучшие СМС-поздравления.

Опубликовано Декабрь, 12 в 12:10



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