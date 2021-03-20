Трехнедельный локдаун в Киеве: как прошел первый день жестких ограничений

В Киеве начался трехнедельный локдаун. Карантин продлятся до 9 апреля.

Запрещено работу ТРЦ и всех детско-развлекательных центров, непродовольственных рынков и магазинов. Впрочем, в Киеве работают аптеки, продуктовые и зоомагазины, а также с бытовой химией и цветами. Количество посетителей ограничено — один покупатель на 20 квадратных метров площади.

В центре столицы довольно людно. Киевляне берут еду навынос и просто гуляют по улицам. Отношение к карантину противоречивое.

В одном из торгово-развлекательных центров столицы, несмотря на запрет, работал бассейн. Здесь тренируется резерв сборной команды Украины. Это разрешено. Впрочем, сегодняшние групповые занятия для любителей здесь также не отменили. Мол, не было возможности предупредить людей заранее, поэтому это только сегодня.

На железнодорожном вокзале столицы также людно. На входе всем меряют температуру. Несмотря на то, что столица в красной зоне — движение поездов пока по расписанию. А вот маршрутки почти пустые. Согласно ограничениями — заполненность салонов должно быть не более чем на 50% от мест для сидения. Водители говорят — сегодня, в выходной, ажиотажа и так нет.

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