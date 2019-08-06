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Тревожные звоночки: что предусматривает закон об ограничении продажи оружия в США

После серии кровавых стрельб в Соединенных Штатах раздаются призывы усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия. В частности, за это выступили два бывших Президенты США – Барак Обама и Билл Клинтон.

Между тем нынешний глава Америки Дональд Трамп предлагает ввести смертную казнь за массовые расстрелы и другие преступления на почве ненависти, статистика которых уже впечатляет.

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За 2019 год в США уже произошло 255 нападений со стрельбой.

В одном Чикаго за последние дни было столько огнестрельных ранений, что один из госпиталей прекратил принимать пациентов, потому, что не справлялись с таким количеством людей.

После последней серии нападений президент США Дональд Трамп поддержал усиление контроля над оборотом оружия и законы о так называемых тревожных звоночках.

Соответственно, по этим законам у людей, подающих тревожные сигналы, что они несут опасность себе или окружающим могут отобрать или запретить им продавать огнестрельное оружие.

Петиции с проверкой тревожных лиц в суд могут подать их родственники или знакомые. Губернатор штата Огайо уже поддержал такой закон на федеральном уровне. Также эти законопроекты имеют шанс пройти принятия Конгресса

Напомним, Дональд Трамп своим указом ввел в действие второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей.

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