Это очень патриотично: Байден о результатах вакцинации от Covid-19 в США

4 июля в США громко отметили День независимости. Президент Джо Байден планировал, что в этот день американцы будут праздновать независимость и от коронавируса.

Согласно официальным данным, по крайней мере одну дозу вакцины получили 67% взрослых американцев. Вакцин в США достаточно, но остальное население не спешит делать прививки.

Во время одного из последних выступлений Джо Байден назвал согласие вакцинироваться от коронавируса патриотическим поступком.

— Мы все знаем, что появились мощные штаммы вроде Дельты. Но лучшая защита от этих штаммов – это вакцинация. Мои дорогие американцы, это — самая патриотичная вещь, которую вы можете сделать, поэтому пожалуйста, если вы еще не сделали прививки, сделайте. Для себя, тех, кого любите, вашей общины и вашей страны, — заявил президент.

По состоянию на лето 2021 года 99% всех смертей от коронавируса в США приходится на непривитых граждан.

И пока чиновники на местах ищут варианты стимулировать и популяризировать вакцинацию, в Вашингтоне продолжают работу с международной помощью.

Вскоре США приобретут 500 млн дополнительных доз вакцины Pfizer для инициативы COVAX.

По словам временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, Украина как участница инициативы будет одним из крупнейших получателей американской вакцины.

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