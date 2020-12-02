Это не хаотичный огонь: военные ВСУ об обострении ситуации на Приазовье

На Приазовье наблюдается обострение ситуации — оккупанты вновь нарушили режим тишины, открыв огонь возле Водяного, что под Мариуполем Донецкой области.

По словам украинских защитников, враг стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Это не хаотичный огонь, считают украинские военнослужащие. Такую активность противника они связывают с очередным российским гумконвоем.

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В этом регионе договоренностей о полном прекращении огня придерживалась только украинская сторона. И враг этот период использовал с пользой для себя.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе фиксировалось обострения ситуации, в том числе и на Приазовье.

В то же время украинским военнослужащим удалось сбить вражеский беспилотник для разведки.

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