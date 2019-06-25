Это не та страна, которая должна быть в организации: эксперты из США о РФ в ПАСЕ

В Америке прокомментировали события в ПАСЕ. В частности, посол США в Украине Уильям Тейлор отметил, что Америка, хоть и не является членом Совета Европы, была категорически против возвращения туда России.

– Хотя США не является членом Совета Европы, мы были против возвращения России в ассамблею и мы свою позицию четко выражали. Нас впечатлило, каких усилий приложила украинская команда, чтобы не дать России вернуться в эту организацию. Мы считаем, что ни Евросоюз, ни Совет Европы не должны принимать делегации тех россиян, которые есть в санкционном перечне ЕС и США, – отметил Уильям Тейлор.

Американские эксперты были менее дипломатичны в своих выводах. Аналитик Атлантического совета Андерс Асленд заявил в Twitter, что Совет Европы имел одну функцию – защищать права человека и верховенство права, но он отказался от этой функции. А следовательно – организация не имеет никакой важной роли.

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Асленд также заявил, что несмотря на тяжелый труд украинской делегации, она не могла повлиять на решение Совета Европы, потому что генсек Ягланд продвигал идею возвращения России к голосованию в Парламентской ассамблее. Его главным мотивом было то, что если Россию не восстановят, то она может выйти из Европейского суда по правам человека, а тогда Россию нельзя будет привлекать к ответственности.

Директор аналитического центра Байдена Майкл Карпентер заявил, что решение ПАСЕ – это поражение Европы и это направляет опасный сигнал России и другим государствам

– Это масштабный стратегический провал западных лидеров. Членство России в Совете Европы приостановили из-за вторжения в Украину. Россия убивает украинцев ежедневно. Это не та страна, которая должна быть в организации, функция которой защищать права человека и верховенство права. Возвращая Россию назад, когда она совсем не изменила своего поведения, а лишь стала более агрессивной, это поощряет и другие авторитарные страны продолжать такую ​​практику, – отметил директор аналитического центра Байдена Майкл Карпентер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших РФ.

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