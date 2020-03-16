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Это не отпуск. Зачем нужен карантин и почему следует его соблюдать

Чтобы избежать массового заражения, каждый должен быть социально ответственным. Не превращать карантин на похождения в гости, к тем же бабушек и дедушек, они в зоне наибольшего риска.

Исключительно домашний режим обеспечить для детей, и самому без надобности не находиться в людных местах. Ведь вы можете быть носителем вируса, который для вас незаметен, а вот для людей из групп риска — смертельный.

В Ивано-Франковске и Черновцах уже сплотились волонтеры, чтобы помочь пожилым людям. Мобильные группы ищут одиноких пенсионеров и обеспечивают их необходимыми дезсредствами, продуктами и лекарствами.

Быть осознанными призывают украинцев и в министерстве соцполитики. Просят не посещать банки и отделения Укрпочты, чтобы оплатить коммунальные услуги. Лучше это сделать онлайн. Одиноким пожилым людям будут помогать соцработники. Пенсии и соцвыплаты будут приносить непосредственно домой.

Факты ICTV ранее писали о том, что образовательная платформа Coursera открыла доступ к курсам на время карантина.

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