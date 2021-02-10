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Это невозможно забыть: очевидцы рассказали о ракетном обстреле Краматорска в 2015 году

10 февраля 2015 года террористы так называемой ДНР обстреляли город Краматорск из систем залпового огня Смерч.

Тогда в районе штаба АТО упали 18 ракет и еще 14 — в жилых кварталах. В результате внезапных огневых ударов погибли не менее 17 человек, девять — военнослужащие ВСУ, еще более 60 получили ранения.

На тот момент прошло уже полгода, как Краматорск освободили из-под контроля террористов. Город постепенно возвращался к мирной жизни.

— Мы уже настроились на мирную жизнь и вдруг — это было как гром среди ясного неба, этот обстрел. Нельзя его объяснить какими-то человеческими или военно-стратегическими законами. Забыть этот ужас просто невозможно, — вспоминает военный капеллан Василий Иванюк.

Сегодня Краматорск вместе с военнослужащими почтил память погибших.

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Между тем в районе ООС в течение последних недель оккупанты активизировались. В частности, речь идет о вражеских снайперах.

— Несколько дней назад, во время наблюдения были выявлены перемещения группы снайперов. Сюда заходят, работают три-четыре дня, максимум неделю. Затем снова уходят, а на их позиции приходят новые группы, — поделился военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Защитники позиций в донецком направлении рассказывают, что кроме огневых провокаций противник обустраивает новые позиции, постепенно продвигаясь вперед.

Однако бойцы говорят, готовы сдержать оккупанта и не допустить повторения трагедий, как в Краматорске в 2015 году.

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