Это персонаж, а не реальная личность: Одарченко о Зеленском
Гость студии Факты ICTV Екатерина Одарченко, политтехнолог, политический консультант, партнер компании SIC Group Ukrainе.
Далее прямая речь:
Правда ли, что старые политтехнологии уже не работают?
Политтехнологии – это такой большой миф. Безусловно, на этих выборах сыграл важную роль инструментарий работы в интернете. Но такая победа Зеленского, может закончиться таким же фиаско, как и, допустим, Народный фронт. Они также в целом пользовались рекламными технологиями. Создавали правильный образ, но мало работали в регионах. У них были не таки уже сильные агитаторы, у Зеленского их вообще не было. Не было региональных встреч по селам. Именно поэтому это говорит о нестабильности такой поддержки.
Совершенно очевидно, что есть некоторые настроения анти истеблишмента. Если взглянуть на последние исследования, которые были до выборов, то у Порошенко антирейтинг 50%. Вещи, которые говорила Тимошенко, они были очень существенные – новая конституция, экономический курс, но они были, в том числе, достаточно сложными для ряда целевой аудитории.
У Зеленского аудитория 90% молодежь до 39 лет. Это те, кто впервые идет на выборы и они еще не понимают последствий экономической политики, прогнозируемости такой политики. И зрелая молодежь, которая, допустим, воспринимает его как человека, который сделал себя.
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Молодежь пошла голосовать. Если вы видели, что было существенное добавление явки вечером и классически, когда консервативный избиратель, который определился, в том числе, летние голосует утром, среднего возраста голосуют днем, а молодежь – обычно вечером. И этот пик поддержки говорит как раз о том, что молодежь пришла на выборы.
О дебатах между кандидатами второго тура.
Сакральный образ рушится, когда мы видим реального человека, который не понимает ничего в государственном управлении. Конечно, там есть консультанты – они делают классный медийный продукт. Но дальше, подготовка на парламентские, подготовка команд – это не их сильная сторона. Здесь следует сделать вывод всем политическим силам. Что у людей есть запрос на качественное политическое обновление.
Зеленский был тем образом, который говорил с сериала. А такой продукт тестируется на фокус группах, смотрят насколько зрителю он нравится. И тот персонаж, простой, людям нравится. И воспринимали Зеленского, как человека, который будет бороться с Порошенко, с этой системой. Но это персонаж, а не реальная личность.
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- Да 52%, 86 голосов86 голосов 52%52%
- Нет 28%, 46 голосов46 голосов 28%28%
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К слову, Березовец рассказал, какие шансы Зеленского на победу во втором туре.