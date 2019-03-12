Цель ищут с беспилотников. На Донбассе активизировались вражеские снайперы

На Донецком направлении активизировались вражеские снайперы. Кроме того, враг всячески срывает перемирие, объявленное 8 марта.

Когда солнце садится, и землю окутывают сумерки, украинские военные слышат и движение на вражеских позициях.

Бойцы Королевской бригады, привыкшие за годы войны и r вражеской артиллерии, и к минометам, говорят: ситуация изменчива.

Применяют российско-оккупационные войска не только пулеметы Калашникова. Оружия, которое привозит Россия, у противника достаточно, и патронов не жалеют.

Причем кремлевские наемники палят из минометов не просто так. Они еще и проверяют, куда целить, с помощью беспилотников.

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Сбить такой беспилотник можно с помощью зенитной установки. Из обычного пулемета его не достанешь. Украинские армейцы пока не пытаются ничего делать с крылом, ибо уважают договоренности и соблюдают режим прекращения огня. Боевики донимают выстрелами, пытаясь спровоцировать ответ.

Изрядно активизировались вражеские снайперы. Сейчас на этом направлении они – самая большая опасность. Украинская разведка сообщает: заехали снайперы из России. Кремль, как всегда, устраивает практические занятия выпускникам военных вузов на территории других государств.

Здесь каждый знает свои обязанности и каждый готов и к обороне, и к наступлению, как только дадут приказ.

К слову, ситуация возле Авдеевки: боевики атаковали из стрелкового оружия.

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