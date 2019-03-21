Круглосуточная няня и штатный психолог: как заботятся о сиротах в Чехии

Через десяток лет им строить страну, но сначала страна должна о них позаботиться: речь идет о детях, оставшихся без родительской любви и внимания. Сейчас Украина меняет вектор воспитания таких детей, и приюты уже уходят в прошлое.

Приоритеты – семейные дома и усыновления. И здесь будет уместным пример наших европейских соседей. В частности, в Чехии есть несколько уровней опеки, но на каждом работает одно правило: условия, в которых живет ребенок, должны быть максимально приближенными к семейным.

Клоканек – центр детской помощи, куда попадают дети, которые остались сиротами или чьи родители оказались в затруднительном положении. Один из первых этапов социальной системы, куда попадают дети в возрасте от младенцев до 18 лет. Но в центре они не могут находиться более года.

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В течение этого времени основная задача – вернуть ребенка биологическим родителям. Если это невозможно – пытаются найти временную семью-опекунов или приемную семью.

Чешский детский дом – место, где дети могут оставаться до 26 лет при условии, если они учатся. Обычно это дети, чьи родители разведены, имеют проблемы с законом или просто не имеют постоянного места жительства.

Из-за меньшего количества детей в группах воспитатели полностью покрывают потребности детей – от визитов к врачу до помощи в поисках подработки. И еще одно правило: здесь детей учат самостоятельности.

К слову, пациентам – больше внимания, медикам – больше зарплата. Преимущества частных семейных врачей.

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