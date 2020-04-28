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Цена на газ для населения может снизиться — когда и на сколько

В мире дешевеет не только нефть, но и природный газ. В Украине тоже. С начала года тарифы на газ для населения снизились на 38%. В частности, в апреле оптовая цена для нужд населения и производителей тепла снизилась на 15% — до 2,9 грн за кубометр. Однако и это не предел.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение. Поэтому сейчас тарифы в Украине привязали именно к внутренним, а не внешним индикаторам.

Особенно, если в Украине, наконец, заработает полноценный рынок газа для бытовых потребителей населения.

Конечная же цена для потребителей с учетом налогов и наценок достигнет 3,7 грн за кубометр. Но вскоре газ может подешеветь еще больше. В частности за счет конкуренции среди поставщиков после открытия рынка газа для населения.

Старт рынка ожидали уже с мая. И из-за пандемии и карантина процесс затягивается на лето. Хотя эксперты уверяют: нынешняя ценовая конъюнктура замечательный момент для рыночной реформы. Ведь так потребители смогут самостоятельно выбирать для себя наиболее выгодные тарифы и поставщика.

Напомним, в марте оптовую цену на газ для населения снизили на 14%.

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