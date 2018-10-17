Ценности Киево-Печерской лавры могут вывезти: что принадлежит и как уберечь

Министерство культуры приказало срочно посчитать ценности в храмах Московского патриархата – поскольку есть угроза, что их вывезут.

Только в Киево-Печерской лавре должно быть 70 тысяч ценных экспонатов. Это самый большой музейный комплекс в Украине – с двадцатью храмами, 6 из которых подземные.

На ее территории, а это 26 гектаров в самом сердце столицы, действует Национальный историко-культурный заповедник. Здесь полторы сотни уникальных достопримечательностей.

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А еще здесь действует 5 музеев – самые известные – исторических драгоценностей и книги и книгопечатания. В фондах заповедника 70 тысяч экспонатов. Это изделия из драгоценных металлов, иконы, портреты церковных деятелей, старопечать.

К слову, президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

Опубликовано Октябрь, 17 в 20:07



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