Ценности Киево-Печерской лавры могут вывезти: что принадлежит и как уберечь
Министерство культуры приказало срочно посчитать ценности в храмах Московского патриархата – поскольку есть угроза, что их вывезут.
Только в Киево-Печерской лавре должно быть 70 тысяч ценных экспонатов. Это самый большой музейный комплекс в Украине – с двадцатью храмами, 6 из которых подземные.
На ее территории, а это 26 гектаров в самом сердце столицы, действует Национальный историко-культурный заповедник. Здесь полторы сотни уникальных достопримечательностей.
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А еще здесь действует 5 музеев – самые известные – исторических драгоценностей и книги и книгопечатания. В фондах заповедника 70 тысяч экспонатов. Это изделия из драгоценных металлов, иконы, портреты церковных деятелей, старопечать.
К слову, президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!