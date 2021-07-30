Ценой жизни украинских защитников: семь лет назад Авдеевку освободили от боевиков

Семь лет назад, в 2014-м, украинские военные освободили город Авдеевка Донецкой области от пророссийских боевиков.

В апреле 2014 года пророссийские активисты провозгласили здесь создание так называемой ДНР. Тогда в городах вблизи Донецка, Ясиноватой и Авдеевке, появились вооруженные люди, которые начали вывешивать сепаратистские флаги.

Из-за постоянных обстрелов в Авдеевке не было автобусного и железнодорожного сообщения, централизованного водо- и теплоснабжения, а также не работал ряд административных учреждений. Город подвергся значительным разрушениям.

28-30 июля 2014 года была проведена операция по освобождению Авдеевки от российских оккупантов. За время обороны города Украины потеряла около ста военных. Еще сотни бойцов были ранены.

На днях в Украине отмечали еще одну важную дату — день освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов.

После захвата боевики проводили артобстрелы жилых кварталов города и снимали развалины домов на видео, чтобы обвинить в этом украинских военных. Но 22 июля 2014 года Северодонецк был освобожден от террористов.

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