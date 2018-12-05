Цены на бензин в Украине упадут до 30 грн
Наконец хорошие новости для автомобилистов: топливо дешевеет. На фоне падения мировых цен на нефть цифры на стелах отечественных АЗС также поползли вниз. Несмотря на введение военного положения и временное колебание курса гривны, за ноябрь литр бензина подешевел почти на 2 грн. И это еще не предел.
Еще недавно нефть была основной причиной подорожания горючего. Более года цены на черное золото только росли, достигнув 4-летнего максимума. Но за последние 2 месяца они неожиданно упали почти на треть.
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Уже в декабре от топлива ожидают преодоления психологической отметки в 30 грн. за литр. Кроме того, постоянным клиентам АЗС будут предлагать дополнительные скидки.
Помешать такой обнадеживающей перспективе могут только внезапное подорожание нефти или падения курса гривны. А вот военное положение на ценовую политику серьезно пока не влияет.
Но специалисты напоминают о гораздо более серьезном риске – российский фактор. Подавляющее большинство горючего на нашем рынке именно из страны-агрессора.
К слову, снижение цен на бензин в Украине: реальность или миф.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!