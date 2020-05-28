Цены на газ для населения упали: причина и какова стоимость будет летом

Давняя мечта многих украинцев осуществилась, газ существенно подешевел. За последний год более чем вдвое. В мае кубометр топлива стоит менее 3 грн. И самое интересное, что это еще не предел. Специалисты прогнозируют дальнейшее удешевление газа во всем мире. Украину эта тенденция тоже не обойдет. Особенно, если с июля заработает долгожданный рынок газа для населения.

В мае оптовая цена для нужд населения снизилась до 2 грн 30 коп. за кубометр. Конечная же стоимость для потребителей со всеми налогами и транспортными расходами составит 2 грн 90 коп. за куб.

Специалисты констатируют: нынешние цены на газ беспрецедентно низкие. Из-за коронавируса спрос на топливо обвалился, а подземные хранилища в ЕС почти полные. Поэтому уже скоро газ, как и нефть, будет буквально некуда девать.

Дополнительно уменьшить цену в Украине должен еще и запуск рынка газа для населения. Его старт ожидают с 1 июля. Реформа предусматривает, что потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика топлива. Соответственно, в области поставок газа для населения, наконец, появится долгожданная конкуренция.

Факты ICTV ранее писали о том, как сменить газопоставщика и когда это станет возможным.

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