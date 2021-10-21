Цены на газ: Украина за пять лет может отказаться от импорта голубого топлива

Украина за пять лет может отказаться от импорта голубого топлива. Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса.

По его словам, на это может потребоваться от трех до пяти лет по оптимистическому сценарию. Однако для такого шага Украина имеетдолжна увеличивать собственную добычу природного газа.

— Такой потенциал у нас есть. Это постоянное и экологичное решение. Украина имеет огромный потенциал генерации биогаза, — отметил Юрий Витренко.

Председатель правления Нафтогаза добавил, что Украина имеет очень мощный аграрный сектор, который играет важную роль в производстве биогаза.

Нафтогаз подписал меморандум о сотрудничестве с рядом компаний для развития газодобычи. Витренко уверен, что Украина имеет огромный потенциал для производства биотоплива.

Однако нам еще нужно повысить энергоэффективность. Сейчас Украина по этому показателю вдвое отстает от стран Восточной Европы, а это вредит нашей энергетической независимости.

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