Цены на картофель: будут ли расти и хватит ли на всех

Импортная картошка не исчезнет из украинских прилавков. А все потому, что отечественная в этом году не уродилась. Осенью цена на ранее самый дешевый овощ на украинском столе на 70% выше, чем прошлогодняя. Если прошлой осенью картошку продавали за 8 грн. за килограмм, то сегодня торгуют по 15 и 20 – в зависимости от сорта и величины.

Урожаем картофеля в этом году не хвастаются на Волыни. Хотя картофель и хорошего размера, и не испорчен, но его однозначно меньше, чем в прошлом году. В столичном регионе фермеры картофель только начинают выбирать. Сетуют, что действительно урожая соберут на треть меньше, чем планировали. Если на западе страны немало овощей промокли из-за обильных дождей, то на Киевщине копать сложно – земля очень сухая.

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Что касается стоимости овоща на рынках, аграрии сетуют: не понимают, откуда такие ценники. Свой картофель продают трейдерам по 7-9 грн. за килограмм.

Импорта украинские предприниматели не боятся, потому что давно конкурируют с египетской картошкой. А недавно в Украине начали завозить еще и белорусскую. Овощ из-за рубежа уже немного сбил цену на рынке, – говорят эксперты. Если на прошлой неделе за килограмм брали иногда по 30 грн., то сегодня продают по 15-20.

Картофеля не хватает, потому что селяне, выращивающие 95% картофеля, сажают все меньше. А еще каждый год треть урожая гниет из-за неправильного хранения. Специалисты прогнозируют: к концу сентября цена на рынках не возрастет. Дополнительные гривны в кошельке придется искать уже зимой, когда отечественные запасы будут заканчиваться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Супрун назвала идеальное блюдо из картофеля.

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