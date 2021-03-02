Цены на продукты: что подорожало и на сколько

Неурожай, рост цен на зерновые, повышение тарифов на газ и электричество и аномально холодный февраль — все это сказалось и на стоимости продуктов.

Бананы за несколько дней подорожали с 25 до 30 грн за кг, а гречка — с 33 до 35 грн.

А цены на подсолнечное масло за несколько месяцев выросли почти вдвое — до 50 грн за литр.

Так же почти вдвое подорожали яйца и сахар. Последний – из-за неурожая сахарной свеклы. Неурожай — причина подорожания кормов, а соответственно яиц и курятины. Яйца сегодня есть по 45 грн за десяток.

Стало затратным и хранение овощей борщевого набора. В целом цены на овощи будут расти до первых грунтовых, поскольку тепличные из-за затрат электроэнергии тоже будут по карману не всем.

— С апреля мы уже будем иметь тепличные овощи, но они также будут дорогие, потому что теплицы работают за счет электроэнергии, — считает Денис Марчук, эксперт по аграрным вопросам.

Из-за роста тарифов подорожали также молочные продукты — где-то на 20%. Молоко сегодня стоит 32-37 грн.

Дорожает и хлеб, особенно социальные сорта. В ближайшие месяцы на батоне и черном добится 5-10-20 копеек, и за полгода могут набежать еще 1,5 грн.

Растут цены на продукты и на мировом рынке. Если там ситуация стабилизируется, а в Украине будет большой урожай, то замедление цен возможно с лета.

В 2020 году инфляция на потребительском рынке Украины ускорилась на 5%, в последний месяц года она составила 0,9% по сравнению с ноябрем.

В частности, продукты питания стали стоить дороже в среднем на 2,7%.

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